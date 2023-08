Ze střechy kladenského gymnázia se zřítil stokilový kvádr, místo je zapáskované

Proč k červnové havárii došlo a co jí předcházelo, vysvětluje dále památkářka Barbora Nováková, zástupce oddělení speciálních stavebních činností – památková péče, odboru výstavby Magistrátu města Kladna: „Kamenný kříž je vyroben převážně z jednoho monumentálního kusu pískovce, s největší pravděpodobností se jedná o jemnozrnný „Hořičák“ a monolit váží minimálně dvě tuny. Kámen byl dlouhá desetiletí namáhán povětrnostními podmínkami a znečištěním v podobě takzvaných černých krust, které se vytvořily hlavně z důvodu velkého znečištění ovzduší v důsledku těžkého průmyslu, který byl na Kladensku hojně zastoupen,“ vysvětlila památkářka a doplnila: „Během minulého století proběhlo dodatečně upevnění kříže železnými tyčemi, kotvenými do střechy gymnázia, a právě to zapříčinilo jeho nynější poruchu. Kolem kotvení tyče do kříže začala podle odborníků postupně vznikat prasklina, která se v posledních letech rozšiřovala vlivem zatékání vody. Svou roli zde sehrála také změna počasí, po delším období sucha a tepla se prudce ochladilo a několik dní vydatně pršelo.“

Pískovec, z něhož je zhotoven kříž, má přibližně pětiprocentní nasákavost. Vlivem zvýšení váhy během deště došlo k utržení ramene kříže, které spadlo z téměř 20 metrů. „Je až neuvěřitelné, že odtržené torzo zůstalo téměř nepoškozeno a bude možné ho vrátit na památku,“ dodala.

Aktuálně pokračuje restaurování kamenného kříže a revize všech ostatních kamenických prvků. Opravený kříž bude nově opatřen nátěrem, který zamezí zatékání vody.

Vadné okapy

Mimo poškození kříže se v poslední době začaly z římsy uvolňovat i další dekorativní prvky. „Problémy byly způsobeny hlavně tím, že při poslední rekonstrukci počátkem milénia nebyly správně instalovány systémy odvodů vody ze střechy. Nebyla zde provedena potřebná dilatace žlabů, které hned první zimu po instalaci začaly zamrzat. Následně byly povedeny neodborné zásahy, po kterých zůstaly v okapech otvory a voda se tak začala dostávat na římsu a na fasádu. Okapy by měly být přes prázdniny obnoveny a v nejbližší době dokončeny i práce na rekonstrukci korunní římsy gymnázia,“ doplnil mluvčí města Kladna Vít Heral.

Cenná památka

Jelikož budova Gymnázia Kladno je postavena v dekorativním stylu secese, patří k cenným památkám regionu, jakých ani jinde v republice mnoho nenajdete. „Právě tím je památka výjimečná, jelikož většina gymnázií, která vznikala na přelomu 19. a 20. století byla vystavěna ve slohu neorenesančním. Neorenesance měla odkazovat na renesanční a potažmo antickou vzdělanost. Dnes se můžeme už jen domnívat, proč se architekti a investoři na Kladně rozhodli jít jinou cestou, ale díky tomu vznikla ve městě unikátní budova, o kterou je třeba řádně pečovat,“ uzavřela Barbora Nováková.

Budova gymnázia byla zhotovena podle projektu Aloise Dryáka a stavitelem byl Tomáš Amena. Vnější fasádu navrhoval profesor Alois Bouda. První studenti zahájili v kladenském gymnáziu výuku v roce 1905.