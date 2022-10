Život a smrt herečky komických i charakterních rolí, která působila v sezóně 1935 – 36 na prknech kladenského divadla, zvěčnila v komiksu opatřeném vlastními ilustracemi patnáctiletá kladenská studentka Barbora Müllerová. U příležitosti smutného výročí si nechali studenti vytvořit také kovové placky s podobiznou Anny Letenské, které si připnuli na klopy, a společně prošli místy, kde byla slavná herečka popravena. Samotná poprava se uskutečnila ve vyšetřovně, kam byly oběti zavedeny na fingovanou zdravotní prohlídku. Zde vězni umírali po střele z malorážky přímo do týla.

V koncentrační táboře Mauthausen se uskutečnila mše v táborové kapli a pieta u Československého pomníku před takzvanou Českou zdí, kterou v táboře postavili sami vězni.

Vzpomínky příbuzných

Kromě veřejnosti se piety zúčastnili i přímí příbuzní například Františka a Františky Sívkových. Františka byla sestrou výsadkáře Josefa Valčíka a v koncentračním taboře nacisté vyvraždili 13 členů Valčíkovy rodiny. Památce svých obou zavražděných rodičů se přijela poklonit i Anna Kuželová rozená Moravcová, která jako tříletá ztratila v Mauthausenu otce i matku. „Rodiče byli velcí Sokolové. Za války se přestěhovali ze Sudet do středních Čech a okamžitě se zapojili do odboje a jako majitelé obchodu zásobovali parašutisty zejména potravinovými lístky. Za to byli oba nejprve krutě mučeni a nakonec i zavražděni,“ potvrzuje pamětnice. Malá Anna byla posléze s dalšími dětmi odbojářů internována do Svatobořic u Kyjova, kde zbytek války prožila v těžkých podmínkách pod přísným dohledem německých dozorců.

Vzpomínkové akce se zúčastnily také významné osobnosti veřejného života včetně Jiřího Šitlera, českého velvyslance v Rakousku a středočeské hejtmanky Petry Peckové.

Zavražděnou herečku Annu Letenskou si veřejnost připomene tento týden i v Kladně. Na Den vzniku samostatného československého státu bude v pátek 28. října ve 14.30 hodin před Městským divadlem Kladno odhalena pamětní deska Anně Letenské, kterou vytvořil kladenský sochař Zdeněk Manina.