„Pouhé dva dny před dvaaosmdesátým výročím jejich vyvraždění německými nacisty. Tričko pěkně dolů, svačinky s sebou a šup uspořádat si piknik přímo na pietní území. Jen pár metrů od hromadného hrobu povražděných 173 lidických mužů a přímo na troskách domu č. p. 10, ve kterém až do 10. června 1942 bydlely rodiny Brejchových, Ramešových a Saidlových," napsal ředitel Památníku Lidice ke snímku skupiny lidí stojících u batohů.

close info Zdroj: Facebook Eduarda Stehlíka zoom_in Vyjádření ředitele Památníku Lidice na jeho facebookovém profilu. Pro zvětšení rozklikněte.

„Lidičtí hutníci Karel Brejcha a Josef Rameš byli spolu s úředníkem Františkem Saidlem a jeho mladším bratrem Karlem zastřeleni německými nacisty 10. června 1942 v Lidicích. Pepíček Brejchů byl ve svých pěti letech udušen v plynovém autě v Chelmnu a paní Anežku Saidlovou zavraždili v koncentračním táboře. Z osmi obyvatel domku č. p. 10 se po roce 1945 vrátily pouze dvě ženy: manželka Karla Brejchy Božena a jeho sestra…," vysvětluje dále historik.

Na nevhodné chování některých návštěvníků poukazuje ředitel památníku dlouhodobě. V zimě se dokonce stávalo, že lidé nechávali na pietním území své děti sáňkovat.

„Přiznám se, že mi je z toho, co někteří lidé na pietním území v Lidicích předvádějí, až fyzicky špatně. A skupina z fotografie dnes bohužel nebyla jediná. Nemělo by mě to překvapovat. I v jiných dnech je to stejné. Mnozí neprojeví zavražděným obyvatelům Lidic ani tu elementární úctu. Pořvávají po pietním území, pouští zde hlasitou hudbu a zanechávají za sebou povalující se exkrementy svých psích mazlíčků. Pokud se jim pokusíte cokoliv říct, následuje agrese a nadávky,“ popisuje Eduard Stehlík na svém facebookovém profilu.

„Žijeme ve zvláštní době. Době sobců a hlupáků. V zemi, kde z nějakého důvodu nemalá část jejích obyvatel neví o její minulosti vůbec nic. Protože pokud by věděla, nemohla by se takto chovat. Abych nezapomněl. K tomu pikniku vám dobrou chuť opravdu nepopřeji," uzavřel historik.