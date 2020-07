Na první etapu je v letošním rozpočtu vyhrazeno přes devět milionů korun. Benar je jednou z mála investičních akcí, které nebyly v rámci úspor souvisejících s koronavirovou krizí seškrtány. Náklady na veškeré úpravy rozsáhlého parku včetně památkově chráněného zámečku jsou odhadnuty na třiadvacet milionů korun.

Park býval kdysi majetkem továrníka Ferdinanda Přibyla, který v areálu provozoval po svém předchůdci Honoré de Liserovi prosperující přádelnu, pocházející ze začátku dvacátého století. Nyní se má park vrátit opět ke své prvorepublikové podobě. Za přispění zahradních architektů Kamily a Přemysla Krejčiříkových. Veřejnosti by měl být přístupný příští rok.

„Dělníci nyní ořezávají stromy, jejich suché větve by mohly spadnout a někoho zranit. Následovat budou úpravy terénu. V září by se měla uskutečnit obnova centrální části, která se bude týkat hlavně bazénu,“ uvedl slánský starosta Martin Hrabánek.

V areálu jsou dvě vodní nádrže, zanedbaný a po léta nevyužívaný kachličkový bazén by se měl proměnit v osvěžovadlo s fontánkami. Velkou raritou je také akvadukt, podobných je totiž v České republice jen pár. Město také zvažuje, že se do úvodní části parku vrátí minigolf, který se tam kdysi hrával. Nové sportoviště by mělo být tvořeno přírodními prvky, záležet bude i na názoru památkářů.

Zámeček, někdejší Přibylova vila, nedávno získal díky iniciativě města a Společnosti patriotů Slaného ochranu památkářů. Dodnes jsou tam částečně zachované původní interiéry a vybavení, které nestihli zničit vandalové. V zahradě se nachází i někdejší přízemní domek zahradníka. Ten sice není součástí památkové ochrany, radnice přesto zvažuje jeho využití. Dřevostavba u potoka, která v šedesátých letech sloužila jako skautská klubovna, patrně už uplatnění nenajde.

Opravy zámečku budou nákladné. Přijdou ale na řadu až v dalších letech,v následujících etapách.

Park vznikl podle návrhu architekta Josefa Kumpána (1885-1961), který projektoval například i parky u lánského nebo zbraslavského zámku a Růžový sad na pražském Petříně. Je autorem téměř čtrnácti set plánů zahrad, parků a sadů u nás i v zahraničí.