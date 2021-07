Cesta na Háje bude bezpečnější pro školáky i návštěvníky lesoparku

/FOTOGALERIE/ Dopravní řád i bezpečný pohyb pro děti z 1. základní školy i návštěvníky přilehlého lesoparku. To přinese tři roky připravovaný projekt do lokality Háje ve Slaném. Stavební práce byly již zahájeny a vyjdou na téměř 3 miliony korun. Hotovo má být do konce prázdnin. Součástí projektu jsou chodníky, navazující přechod, osvětlení i nové autobusové zastávky mimo prostor parkoviště.

Práce na parkovišti u lesoparku Háje. | Foto: Jiří Skála

„V ranní špičce jsou zdejší parkoviště, zejména během školního roku, i přilehlá komunikace velmi vytížené. Vznikají zde nepřehledné a často nebezpečné situace hlavně pro děti mířící do školy,“ připomněl starosta města Martin Hrabánek (ODS) důvod, proč tento projekt našel u zastupitelů letos svoji prioritu. Při plánování změn bylo podle něj zohledněno množství připomínek rodičů žáků školy, kteří se zúčastnili dopravního průzkumu s názvem Bezpečná cesta do školy v roce 2018. Na přípravě se podíleli úředníci z Odboru správy majetku Městského úřadu ve Slaném, odboru dopravy a silničního hospodářství, investiční výbor, policie i další subjekty. OBRAZEM: Koncerty na slánském náměstí zahájila kapela The Pupici Blues Band Přečíst článek › Největší změnou bude zrušení průjezdu autobusů prostorem parkoviště a vybudování autobusových zastávek mimo tento prostor na hlavní ulici Politických vězňů, nově v obou směrech. Původně blokovaná plocha pro autobusy tak bude moci být rozšířena o čtyři nová parkovací stání. Neukázněnost řidičů při parkování usměrní olemovaná parkovací místa, která nově nabídnou i vyhrazené parkování pro osoby s omezenou pohyblivostí. Celkem vznikne 51 parkovacích míst a přibližně 5 míst v režimu pro krátkodobé stání v omezeném čase od 7 do 8 hodin. Robotický pacient i kyberbezpečnost. Středoškoláci přičichnou k vysoké škole Přečíst článek › Další zásadní úpravou je uzavření spodního výjezdu z parkoviště pro jeho prudký sklon a vysoké riziko kolize s chodci. Chaotické parkování a zakázané manévry řidičů nahradí jednosměrný provoz. „Namísto zrušeného výjezdu zde bude instalováno zábradlí,“ doplnila vedoucí odboru správy majetku Ivana Hádková. Bezpečnou cestu dětí posílí nový chodník a návazný přechod, který bude nasvícen a opatřen varovným signálním pruhem.