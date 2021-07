Chlapi se činí a díky tomu chystají pro příchozí řadu novinek. Kromě stávajícího autoparku, připravují členové zájmového spolku nově instalaci hlásky, která se stane součástí železné opony s ostnatým drátem, do majetku získali další vyřazený autobus a v neposlední řadě přibylo ve skanzenu i nové zázemí v podobě stavební buňky, kterou do místa dopravil jeřáb.

Zdroj: DENÍK

„Doteď jsme jako zázemí používali maringotku, ale tam už se se všemi věcmi nevejdeme. Chceme proto vytvořit novou místnost i pro veřejnost, kde si lidé dají například kávu nebo jiné občerstvení. Buňku opatříme co nejdříve odpovídajícím nátěrem, aby dobře splynula s prostředím a zároveň bude trochu krytá. Scházíme se s kamarády každý pátek, přičemž o sobotách jsou prohlídky pro veřejnost, rádi bychom proto vše zvládli co nejdříve,“ řekl Petr Grunt, jeden ze zakládajících členů spolku Vojenský skanzen Smečno.

Výše zmíněnou zajímavostí, do které se pustil aktuálně s kamarády, je instalace strážní budky – hlásky. „Podařilo se nám z někdejšího hraničního pásma získat hlásku, které se říkalo „špačkárna“. Je to strážní budka, na níž se vystupuje po žebříku. Ostraha hranic tak měla přehled a výhled do všech stran. Jedná se plechovou budku, která měla původně okénka. Ta musíme nechat zasklít. Stejně jako ostatní mobiliář, i hlásku opatříme odpovídajícím nátěrem, ale nejdříve ji musíme zbavit rzi, spasovat a na dané místo rovněž posadit za pomoci jeřábu. Ani v šesti lidech jsme totiž hlásku nedokázali přenést, bez těžké techniky se tak neobejdeme,“ dodal k chystané novince Petr Grunt.

Jelikož jsou chlapi velcí nadšenci a srdcaři, obětují nevšednímu koníčku nejen volný čas, ale nezřídka i vlastní finanční prostředky. „Je to naše hobby, ale musí být pochopení i v rodině, bez toho by to nešlo. Když půjde vše podle plánu, hláska by měla být hotová také co nevidět,“ dodal Grunt. A stejně tak čeká náležitá úprava a přemístění dva pozorovací zvony.

I bez toho je ve vojenském skanzenu nyní k prohlídce spousta zajímavých exponátů. Za zmínku tak stojí například protiletadlový dvoukanón (PLDvK), ve kterém se rády vozí děti a stejně tak vyprošťovací tank, obrněný transportér a další. K vyřazenému autobusu, kde je stálá expozice vojenské techniky, přibyl před pár měsíci další, který chlapi postupně také dávají dohromady.

V neposlední řadě dominuje skanzenu maskovaný betonový bunkr, který byl postaven v roce 1937 a byl součástí takzvané Pražské čáry. Parta ze skanzenu ho nově postupně dovybavuje dobovými předměty. Jeho prohlídka je možná i v tomto čase, ale vzhledem k hygienickým covid opatřením vždy jen v omezeném počtu návštěvníků.

„Jak jsem již předeslal, veřejnosti jsme k dispozici v areálu ponejvíce o sobotách, není-li svátek nebo jiná předem ohlášená akce. V pátek jsme tu také, ale to spíše pracujeme, takže na příchozí nezbývá tolik času. I proto je vždy lépe se předem ohlásit a domluvit telefonicky, a to na čísle 603 503 581,“ uzavřel Petr Grunt.