„Rekonstrukce přivaděče probíhá bezvýkopovou metodou. Nové potrubí - polyetylenový svařenec je přes redukční čelist zatažen do stávajícího potrubí. Následně se zatahované potrubí díky tvarové paměti materiálu vykruží do požadovaného profilu a u obnovovaného potrubí je tímto způsobem zachována jeho průtočná kapacita. Tato technologie patří mezi moderní pracovní postupy, které jsou ekonomicky výhodné, omezují narušení povrchů komunikací a související dopravní problémy. Ve výsledku současně zajistí plný komfort při dodávce pitné vody a dlouhou životnost vodárenského zařízení,“ informoval Josef Živnůstek, ředitel společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Kromě výměny zastaralého potrubí budou provedeny i úpravy křižovatky a původní světelnou nahradí nový kruhový objezd. Další kruhák vznikne ještě letos také na křižovatce ulic Železničářů a Josefa Čapka, kde by měly být práce zahájeny do tří týdnů.

Další omezení čeká obyvatele města Kladna od druhého říjnového týdne také u podjezdu u 7. a 8. základní školy ve Vodárenské ulici, kde se bude pracovat na nové lávce. Podjezd by měl být po téměř celou dobu výstavby průjezdný pro autobusy a záchranný systém. V polovině října by pak mělo dojít k uzavření silnice kolem Buštěhradu a Lidic, která slouží k připojení na dálnici D7. Zde by měly být práce hotové do poloviny listopadu.

Objízdné trasy pro současné práce na křižovatce u zimního stadionu:

Hlavní obousměrná objízdná trasa vede ul. Doberskou, Vítěznou Čs. armády, Kleinerovou, Cyrila Boudy, Petra Bezruče a zpět na původní trasu.



Vedlejší objízdná trasa:

• příjezd od Velké Dobré do Kladna Kročehlavy - ul. P. Bezruče, za železničním přejezdem vpravo do ul. Jateční, Železničářů, Cyrila Boudy, Petra Bezruče a zpět na původní trasu

• příjezd od Velké Dobré do Kladna centrum - ul. Sportovců, Fr. Kloze, Ke Stadionu, Čs. armády

• příjezd z centra Kladna ul. P. Bezruče, Cyrila Boudy, Josefa Čapka, Železničářů, přes propojení do ul. Petra Bezruče