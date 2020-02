Roční péče o osm městských hřbitovů zde stojí 12 milionů korun. Město má 13 726 hrobových míst, z toho je 1633 urnových schránek, urnových pomníků a epitafních desek. O změně poplatků zde uvažují, neboť je už šestnáct let nezměnili, ale náklady na údržbu hřbitovů přece jen za tu dobu vzrostly. „Potřebujeme opravit zdi a vybudovat nové kolumbárium,“ podotkl Radovan Víta, vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Kladna.

Nemálo peněz navíc stál i pasport na hlavním hřbitově, tedy vytvoření digitální mapy hřbitova, zatím pro šest oddělení. Mapování v tuto chvíli pokračuje. Výraznou investicí byla i oprava zdi na VI. oddělení hlavního hřbitova. „V letošním roce se chystá oprava zdi na kladenském hřbitově II.,“ dodal Radovan Víta.

Ve Slaném pečují o čtyři hřbitovy. Údržba stojí ročně 1,2 milionu korun, přičemž příjmy činí 450 tisíc korun ročně. „Hřbitovy máme ve Slaném, v Dolíně, Lidicích – Otrubech a Ovčárech. Na hřbitovech je obsazeno 4875 míst,“ připomněla mluvčí radnice Markéta Růtová.

Poplatky zde zvyšovali naposledy v roce 2014. V současné době vedení radnice Slaném o dalším zvýšení neuvažuje. To i přesto, že chystá jistý zajímavý krok v oblasti údržby. „Město bude restaurovat některá kulturně zajímavá hrobová zařízení ve svém majetku. Opraven bude například vzácný vitrážový náhrobek rodiny Košťálovy a sarkofág rodiny Wassermannových od architekta Antonín Wiehla,“ dodala Růtová.





Některá města v otázce údržby hřbitovů ale nenaráží jen na výši nákladů. Například v Unhošti intenzivně řeší fakt, že hřbitov není jejich majetkem a nemohou tak investovat do oprav. „Hřbitov je řádu křížovníků. Rádi bychom si ho ale vzali do majetku. Naposledy jsem psala panu velmistrovi před měsícem a půl a čekám na odpověď. Je zapotřebí investic, které oni dělat nemohou. My je rádi provedeme, ale hřbitov musí být náš,“ sdělila starostka Unhoště Iveta Koulová.

Třeba kaple svaté Barbory prý potřebuje udržovací práce, hřbitovní zeď je ve špatném stavu a je nutné vytvořit chodníky. „Hřbitov se navíc nachází v památkové zóně,“ podotkla Koulová, která o změnu vlastnictví usiluje čtyři roky.