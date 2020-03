Ve výrobnu roušek se proměnila v těchto dnech také prodejna Kreativní svět v Kynského ulici ve Slaném, kterou provozuje Jaroslava Broulíková z Kladna. Ačkoli se sama musí denně starat o mentálně handicapovanou dospělou dceru upoutanou – navíc na invalidní vozík, je ochotná pomáhat i druhým.

Pečuje o postiženou dceru a ještě si dokáže najít čas na druhé. Teď šije po nocích roušky. | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová

Obchůdek s galanterií a dalšími výtvarnými potřebami otevřela hned, jak to vládní výjimka umožnila, a s kamarádkami nyní šijí desítky roušek. „Bratr Martin nám naváží látky ze skladů, kde se ještě dají sehnat. Je to fuška, a docházejí gumy i tkalouny, ale věříme, že všechno zvládneme a uspokojíme co největší množství lidí,“ řekla Broulíková.