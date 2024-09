Řidič sk. C - servisní technik Náplň práce: doprava a instalace toaletních kabin a zařízení k zákazníkům předání a seznámení zákazníků se zařízeními důkladné provádění servisních prací Požadujeme: řidičský průkaz sk. C (nabízíme pomoc se získáním profesního průkazu a s rozšířením o sk. E) praxe v řízení nákladního vozidla vysoké pracovní nasazení, spolehlivost, samostatnost, časová flexibilita, slušné vystupování Nabízíme: pracovní poměr na plný úvazek na dobu neurčitou zázemí silné a stabilní společnosti působící na trhu již 30 let přidělené stálé vozidlo, pravidelně obnovujeme a udržujeme vozový park (Mercedes Benz) motivační platové ohodnocení dle délky trvání pracovního poměru finanční bonusy v závislosti na dosažených výsledcích příplatky za přesčasy nad rámec zákona náborový příspěvek 20.000 Kč nadstandardní ochranné pracovní pomůcky zdarma očkování proti žloutence parkování v areálu společnosti Zaměstnanecké výhody: 5 týdnů dovolené, stravenkový paušál, příspěvek na důchodové a životní pojištění Kontakt telefonicky nebo emailem. 37 000 Kč

