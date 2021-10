Sedmiletý Jalar slouží u Policie České republiky, konkrétně u skupiny základních kynologických činností v Kladně, pět let. Je všestranný, což znamená, že se využívá k pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách, k vyhledávání předmětů nebo i vyjíždí s pořádkovou jednotkou na různé akce. Čtyřnohý parťák má za sebou desítky úspěšných výjezdů, čímž dokazuje, že je právoplatným členem Policie České republiky.

„Do pátrací akce ihned povolal veškeré hlídky, policejní vrtulník a psovoda s jeho psem. Na základě prvotních informací a popisu muže, které psovod získal, se společně vydali na propátrání lesa u Drnku. Během chvíle označil služební pes na polní cestě za obcí muže odpovídajícího popisu pohřešovaného. Policisté v něm skutečně poznali ztraceného seniora. Ten by následně předán z preventivních důvodů do péče lékařů,“ popsala úspěšnou pátrací akci policejní mluvčí Michaela Richterová.

Operační důstojník přijal na tísňové lince 158 oznámení o pohřešovaném pětasedmdesátiletém muži, který odešel odpoledne na houby do lesa mezi obcemi Drnek a Lodenice a ani po několika hodinách se nevracel.

V uplynulých dnech byla na Kladensku vyhlášena pátrací akce po pohřešovaném seniorovi. Do pátrání se tentokrát zapojil i policejní pes Jalar.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.