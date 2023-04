Odliv zákazníků pocítila i slánská prodejna Vše pro zvířátka, byť má po jedenácti letech na trhu stálou klientelu. Potvrdila to majitelka provozovny Denisa Blahoutová. „Na druhou stranu mohu říci, že i ti, kteří přešli na čas na levnější druhy krmiva, se nakonec k osvědčené kvalitnější značce vrátili, protože lacinější produkt třeba zvířeti nesvědčil. Je to velmi individuální. Jak to bude dál, ukáže čas,“ uvedla podnikatelka.

Přestože jim před nedávnem vyrostla přes ulici konkurence, zatím se drží. „Když otevřeli, nějaké zákazníky nám to sebralo, ale vzhledem k tomu, že jde o řetězec, kde je poměrně draho, lidé se vracejí. Snažím se ceny stlačit, jak to jde, abych o klienty nepřišla a zároveň uživil obchod mě i manžela, jelikož jsme v nájmu a já aktuálně na mateřské,“ doplnila Blahoutová, která žije s rodinou v sousedních Královicích.

Krize začala už v covidové době

Skutečnost, že jsou lidé nuceni na svých mazlíčcích šetřit, vnímá i dlouholetý distributor krmiv a majitel velkoobchodu Daniel Kratochvíl z Velvar. „Zájem zákazníků poklesl zhruba o třetinu. Řada lidí přešla na levné krmivo a někdo prostě psovi uvaří, co je nejdostupnější, ať už je to výsekové maso, nebo těstoviny. Zákazníci, kteří jsou ekonomicky zajištěni, na kvalitě nešetří a berou stále prémiové krmivo, ale běžná rodina s dětmi, které se zdražilo bydlení, nekoupí kvalitní potraviny sobě, natož zvířeti. Bohužel je to tak,“ poznamenal Kratochvíl a připomněl, že situace na trhu se zásadně změnila už v covidové době, kdy se mnozí klienti přesunuli do on-line prostoru a přestali nakupovat ve zverimexech.

Kdo má mazlíčka na prvním místě a sám nehladoví, šetřit na něm nebude. „Pro nás s manželem je zvíře na prvním místě. Na podzim nám zemřela osmiletá fena boxera, tak jsme si od naší veterinářky prakticky hned pořídili jinou, ale raději už starší, protože máme oba vysoký věk, aby s námi pes dožil. Vzhledem k tomu, že je boxerka odmala zvyklá na vařené hovězí a osvědčenou značku krmiva, rozhodně to měnit nebudeme, protože by mohla mít zažívací potíže. Zkrátka pes má přednost a my s mužem se rádi uskrovníme,“ uvedla osmdesátiletá Jana Hájková.