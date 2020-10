Bez covidu-19 zůstávalo také všech 86 obyvatel Kvílic nebo 176 obyvatel Drnku. Ani žádného ze 188 lidí, žijících v Královicích, podle starosty Luďka Šofra nákaza nezasáhla.

V nedalekých Poštovicích s 224 obyvateli je naopak počet nakažených poměrně vysoký, dvaatřicet. Vysvětlení je prosté. Jak připomněl starosta obce David Kyncl, všichni pocházejí z komunity Teen Chalenge. Jde o středisko pomoci mužům závislým na drogách, alkoholu a gamblingu. „Jelikož je to uzavřené společenství, hygienici rozhodli o promoření. Lidé se tam postupně uzdravují. Do obce však nesmějí. Z našich obyvatel je pozitivní pouze jedna žena,“ potvrdil starosta Kyncl.

Například v Buštěhradu, kde žije 3052 obyvatel, je aktuálně potvrzena nákaza u 46 lidí. Nemoc sice dorazila i na radnici, která proto musela být zavřena, onemocněla ale zatím jediná pracovnice. „Dalších patnáct lidí je v karanténě. Počty nakažených do pondělí poměrně hodně stoupaly, ještě předchozí pátek jsme měli 26 případů, přes víkend přibyli další, ve středu se to ale zastavilo. Někteří lidé už se uzdravili. Doufám, že už se to zlomí,“ uvedla buštěhradská starostka Daniela Javorčeková.

V klesající tendenci věří i starosta Lán, kde bylo včera nakažených 24 ze 2044 obyvatel. „Nemám žádné informace o nemocných, jen co se doslechnu od lidí. My dostáváme pouze čísla,“ sdělil lánský starosta Karel Sklenička.

V nedalekém Stochově, kde žije 5556 obyvatel, měli ve středu 63 případů potvrzené nákazy. „Oficiálně i já pracuji pouze s čísly. Pokud vím, nemocní jsou u nás jak s lehčím, tak těžším průběhem, jedna žena je údajně na plicní ventilaci,“ řekl stochovský starosta Roman Foršt.

Do poněkud kuriózní situace se nyní kvůli koronaviru dostali dva stochovští strážníci. „Zasahovali u sousedského sporu. Když konflikt vyřešili, žena jim sdělila, že má covid-19. Strážníci proto kontaktovali hygieniky a ti je poslali na deset dní do karantény,“ dodal Foršt.