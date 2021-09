Křest nového hudebního projektu, který je věnován oslavě Freddieho Mercuryho a stejně tak nejrychlejšímu sportu světa – stolnímu tenisu, se uskutečnil za přítomnosti slavných osobností ve středu 8. září v podvečer na zahradě Restaurace Saigon v Libčicích nad Vltavou.

Pocta Freddiemu Mercurymu a legendám stolního tenisu v Libčicích nad Vltavou. | Foto: Jitka Krňanská

Nejúspěšnější český stolní tenista Petr Korbel a zpěvačka Jitka Zelenková se zde stali kmotry singlu a videoklipu, které jsou aktuálně ke zhlédnutí a poslechu na sociálních sítích a různých internetových hudebních platformách. Jaroslav Břeský, zpěvák skupiny Prague Queen, uvedl v Libčicích při křtu do života singl s názvem Oh Freddie, který sám nazpíval. Je oslavou hudební legendy - britského zpěváka Freddieho Mercuryho, od jehož smrti uplyne letos 30 let.