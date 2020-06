V den výročí vypálení obce, kterou nacisté vypálili 10. června 1942, se památce zavražděných obyvatel Lidic přišli, kromě přeživších, poklonit, prezident České republiky Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš a další vládní činitelé a politici.

Přestože byla pieta v komorním duchu, zejména přeživší ji hodnotí kladně. „Mohu říci, že pietní akt byl pro nás dříve narozené velmi dobře zvládnutý. Vše se obešlo i bez dlouhých proslovů a důstojnost byla zachována. Moc se mi to líbilo,“ okomentoval Pavel Horešovský, kterému v době tragédie nebyl ani měsíc. „Vážím si i toho, že na konci přišel pan prezident, sedl si s námi a zajímal se o naše osudy. To bylo velice milé,“ doplnil Pavel Horešovský.

Na pietu dorazilo sedm z celkového počtu deseti přeživších lidických dětí, chyběla i poslední žijící lidická žena Jaroslava Skleničková.

Mimořádnost setkání potěšilo také ředitele Památníku Lidice Eduarda Stehlíka, a stejně tak starostku obce Veroniku Kellerovou. „Mohu říci, že letos byla pieta docela jiná a máme z toho všichni krásný pocit. Velvyslanci přijížděli jednotlivě. Tím jsme měli na sebe více času, než jindy. Jako posledního hosta jsme přivítali arcibiskupa Dominika Duku, který se pomodlil na základech někdejšího kostela svatého Martina,“ popsala výjimečnost situace starostka.

Nádhernou atmosféru měl rovněž Děkovný koncert pro Lidice, který se konal v předvečer piety a byl vysílaný on-line. Na závěr koncertu následovalo čtení jmen zavražděných lidických dětí a „Světla z oken lidických domů“ – rozsvěcení svíček na místech původních domů. Samotnému pietnímu aktu předcházelo ve středu dopoledne i vzpomínkové setkání v tělocvičně kladenského gymnázia, kam byly odvezeny 10. června 1942 lidické ženy a mnohé se zde viděly se svými dětmi naposledy.

Památník Lidice nyní chystá nové publikace. Plánuje se rovněž obnova dalších části pietního území i pomník letcům z Lidic. Pracovat se bude i na takzvaném virtuálním pomníku, který by měl připomenout každého jednotlivého obyvatele Lidic. „Posláním Památníku Lidice je péče o trvalé uchování vzpomínky na vyhlazení obce Lidice a utrpení jejích občanů, kteří se stali obětí nacistického násilí, a zachování jména obce Lidice jako celosvětového symbolu obětí válečných zločinů,“ připomněl Eduard Stehlík, ředitel Památníku Lidice.

V letošním roce uplynulo 78 let ode dne, kdy přestala existovat obec Lidice. 173 mužů bylo zastřeleno na místě, ženy a děti odvlečeny pryč. Ženy a děti byly násilně odděleny v Kladně, odkud nacisté ženy odvezli do koncentračního tábora Ravensbrück a děti, které nebyly vybrány k poněmčení, do Chelmna, kde byly zavražděny.