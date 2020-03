Turbo Pizza se rozhodla přiložit ruku k dílu v boji proti koronaviru, a tak z každé ze svých 23 poboček posílá denně 20 pizz do nemocnice. Pizza míří také z kladenské pobočky pizzerie do Oblastní nemocnice Kladno.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

„Naším cílem je trošku strhnout okolí, aby měli respekt k práci doktorů a ostatní k podpoře i přes to, ze procházíme obrovsky náročným obdobím. Naším cílem je rozdat 100 tisíc korun v pizzách do nemocnic po celé České republice, a to hlavně na urgentní příjem či infekční oddělení,“ uvádí Turbo Pizza.