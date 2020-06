V úterý 30.6. od 10 hodin, tedy ještě o den dříve, než bylo původně v plánu, otevře pro veřejnost své brány slánská plovárna, na kterou se naposledy vztahuje hygienická výjimka do 31. srpna. Poté se začne s plánovanou rekonstrukcí.

Plovárna ve Slaném | Foto: Deník/Zuzana Vlková

Pro letošní rok bylo upraveno vstupné s ohledem na provoz a vyšší hygienické nároky. Cena pro děti do 3 let je zdarma, od 3 let zaplatí děti 50 Kč a dospělí 85 Kč na celý den. Vstupné po 17. hodině již nebude oproti minulým sezónám zvýhodněno.