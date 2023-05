Po dvou letech bude konečně hotovo. Kladenský most se blíží k plnému provozu

/FOTO, VIDEO/ Kladenští i přespolní řidiči se mohou radovat. Most ve Slánské ulici v Kladně, na kterém se už dva roky pracuje a je průjezdný stále jen z poloviny, bude už za pár dnů uveden do plného provozu. Deníku to potvrdila mluvčí Středočeské správy a údržby silnic Petra Kučerová.

Most v Kladně ve Slánské ulici bude dokončený 31. května 2023 | Video: Deník/ Kateřina Nič Husárová

„I potom budou na mostě ještě probíhat dokončovací práce, které ale nebudou mít na provoz vliv,“ uvedla Kučerová. Část zábradlí už je na místě, v dalších dnech mají následovat ještě nátěry zábradlí a nástřiky vodorovného dopravního značení. Zakázku, která trvala dlouhých 21 měsíců, dokončuje už třetí firma - Hobst, vítěz loňského tendru. Práce byly přitom zahájeny v listopadu 2021. Společnost Raeder & Falge, která původně zakázku získala, narazila v témže roce na obtíže, které se objevily až po odhalení konstrukce. To zapříčinilo zbrzdění prací a nakonec vše zastavila zima. Chlapce srazilo v Unhošti u školy auto, zasahoval vrtulník Protože se nic výrazného na staveništi nedělo ještě ani začátkem loňského května, došla kladenskému primátorovi Milanu Volfovi (VPK) trpělivost a most nechal osadit cedulemi, které byly kritikou zadavatele díla, tedy Středočeského kraje. Kraj se vůči kritice sice ohradil, ke změně k lepšímu ale nedošlo. Místo mostu zůstala jen díra v zemi Společnost Raeder & Falge musela řešit následně i personální obtíže. Zakázku se jí nepodařilo dokončit ani v prodlouženém termínu. Loni v červnu pak vlastníci oznámili, že se rozhodli celý podnik prodat. Noví majitelé firmy se sice zavázali, že dílo dokončí, ovšem nestalo se tak. Staveniště opustili dělníci v létě minulého roku. A místo mostu po nich zbyla jen díra v zemi. Kladenská zakázka přitom nebyla ve stejné době jedinou nedokončenou. Středočeský kraj vypsal nové výběrové řízení, ve kterém uspěla společnost Hobst. Jejím úkolem bylo dokončit chybějící polovinu lávky. Firma se zavázala, že bude hotovo do poloviny letošního června. Termín se tak podařilo dokonce předběhnout. Den odpadů ve Stochově: polovina obsahu popelnic patří mezi tříděný odpad Jak potvrdil stavbyvedoucí společnosti Dominik Cikhart, po předchůdcích bylo potřeba odstranit i četné vady, například zbrousit betonovou vrstvu, která neodpovídala požadavkům. Jelikož má firma podle Cikharta bohaté zkušenosti s komplikovanými zakázkami i haváriemi, je hotovo a dílo bude předáno 31. května odpoledne. Za dostavbu mostu zaplatí kraj 15 milionů korun. Původní zakázka byla v hodnotě okolo 19 milionů korun. Těm, kteří dílo začali, bylo přitom vyplaceno za zhotovení poloviny mostu 5,5 milionu korun. Na opravu lávky dále naváže vlastní investicí kladenská radnice. Z pokladny města uhradí v místě veřejné osvětlení.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu