Klub českých turistů (KČT) Slaný a město Slaný pořádají sobotu 2. října další ročník cykloturistické akce Po stopách dřevěných zvoniček. Start a prezentace účastníků pěších i cyklo je od 7 do 10 hodin v přízemí prostoru historické radnice s hodinami na Masarykově náměstí (sídlo městské policie). Trasy jsou 7, 12, 18 a 25 kilometrů. Startovné činí 30 korun, pro členy KČT 20 korun. Cíl je v Restauraci Na Skalkách (11 - 17 hodin), kde každý účastník obdrží diplom a razítko.

Podzimní Kladenská motoristická burza se koná od pátku 1. října do soboty 2. října na letišti ve Velké Dobré. Pořadatelem setkání je Václav Slovák z Kladna. Na tradiční burze lze koupit vše od náhradních dílů na motorová vozidla z kategorie veteránů až po starožitnosti. Návštěvníci, kteří zde chtějí přenocovat ve vlastních příbytcích, mohou najíždět už v pátek odpoledne. Hlavní burzovní prodej začne v sobotu v 7 hodin a vrcholí okolo 14 hodin. Parkování na ploše letiště je zdarma, WC a občerstvení zajištěno.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.