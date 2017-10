Příval nepřizpůsobivých osob do Kladna se zvyšovat nebude

Kladno /ROZHOVOR/ - Kladenský deník se primátora Milana Volfa zeptal, co od nově chystaných opatření týkajících se vyloučených lokalit v největším středočeském městě Kladně očekává.

Primátor Kladna Milan Volf.Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Může se počet nepřizpůsobivých lidí v Kladně snížit?

Ano. Jejich počet se po vydání opatření v první fázi zastropuje. Nyní je v Kladně na tento doplatek navázáno asi 4,5 procent obyvatel, tedy necelé čtyři tisíce lidí. Protože je ale častá migrace jejich povahovým rysem, je velký předpoklad, že se jejich počet sníží. V momentě, kdy tato komunita nedostane doplatek na bydlení, půjde jinam, kde si na sociální dávku sáhne.

Proč je do opatření zahrnuto celé město?

Pokud neuděláme opatření na celé město, nebude mít žádný účinek. Problém se jen přesune o kus dál. Nechceme vytvářet nové problémy, chceme stávající řešit. Nebudeme alibisticky vybírat dvě tři ulice, kde je právě teď jistota, že domy neskoupí obchodníci s chudobou. Ve většině čtvrtích s rodinnou zástavbou se vždy najde nějaký vhodný dům k ubytování této klientely. Je to tak lukrativní byznys, že i v té nejlepší čtvrti může být zakoupena vila sloužící k obchodu s chudobou.

Mluvíte o přílivu nepřizpůsobivých do Kladna, kdy jste ho zaznamenali?

Největší nárůst vyplácení dávek na bydlení byl mezi lety 2013 a 2014, a to o 35 procent. Od té doby si Kladno nese následky.

Šlo s tím už tehdy něco dělat?

V každém případě mělo minulé vedení radnice ihned vstoupit do jednání s úřadem práce a žádat důsledné dodržování všech zákonných možností, aby nebyly dávky zneužívány. Právě bezproblémové vyplácení dávek je jedním z důvodů, proč do Kladna tito lidé migrují. Problém vzkvétajících ubytoven byl ale přenesen pouze na herní průmysl. Vyhlášení stavební uzávěry na ubytovny nepřineslo žádný efekt. Stačilo kolaudovat nemovitosti na jednotlivé byty a obchod s chudobou kvetl dál. Centrum města připomínalo proslulý Bronx. Podobná situace se vytváří v bytovém domě v Holandské ulici. Zde jsou byty v majetku jednotlivých osob a město s tím nemůže nic dělat.

Někdejší starosta Slaného Ivo Rubík (ODS) vyhlásil kdysi nulovou toleranci vůči neslušnosti a byl vcelku úspěšný. Chcete v Kladně tedy zavést něco obdobného?

Ivo Rubík byl skvělý člověk a bezvadný chlap. Jestli sleduje situaci na místních politických scénách, je mu tam nahoře asi velmi smutno. My jsme došli do situace, kdy to již není o toleranci. Slušné chování, respektování pravidel a kultury by si měl každý do života přinášet především z rodiny. A právě to nepřizpůsobivým chybí. Je to důsledek sociálního systému našeho státu, který podmínky pro tuto komunitu nastavil.