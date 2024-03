Jak řekl Jakub Jiránek, realitní makléř společnosti G8 Reality, původní záměr byl jiný. „První myšlenka byla realitní podcast o nemovitostech, realitním trhu, o tom, jak se ceny vyvíjí. Tam jsme si našli vlastní segment, kterému říkáme Rychlé realitní zprávy. To jsou tříminutová videa o realitním světě. Dělat ale hodinový podcast o realitách, to je strašná nuda a téměř nikoho nezajímá,“ popsal Jakub Jiránek.

Své podcasty se dvojice rozhodla věnovat zcela jiným tématům. Prostřednictvím rozhovorů chtějí poukázat na to, že mezi Kladeňáky žijí zajímaví a velmi úspěšní lidé. „Řekli jsme si, že by bylo fajn natáčet podcast o zajímavých lidech z Kladna, protože těch je tady hrozně moc. A i když nejsou celosvětově známí, tak v tom našem rybníčku mají nějakou stopu,“ pokračuje Jiránek.

Zdroj: Youtube

S nahráváním podcastu začali v druhém patře jejich kanceláře na Kladně. „Jednoho dne jsme si řekli stop, musíme začít. Tak jsme začali,“ řekl Zbyněk Chochola. Po několika dílech se rozhodli pouze ze zvukové stopy udělat i video. Jejich podcast se začal objevovat nejen na platformě Spotify, ale i Youtube.

„Domluvili jsme se s majitelem kanceláře, že v podkroví vytvoříme nahrávací studio, a to nejen pro nás, ale že by ho využívali i makléři ze společnosti,“ dodal Jiránek. Všechnu potřebou aparaturu si zařídili sami, neměli žádného sponzora.„Chtěli jsme, aby hosty byly různorodé osobnosti, charaktery i profese. Máme tam hudebníky, podnikatele, sportovce i osobního trenéra. Jde nám o to, aby lidé měli zajímavý život osobní i profesní,“ vysvětluje Zbyněk Chochola.

Hosty podcastu byli zatím Kladeňáci, které znali osobně nebo na ně dostali kontakt přes své známé. K poslechu je například životní příběh zpěváka a hudebníka Radka Bangy, vzpomínky bývalého kaskadéra Leoše Stránského nebo vyprávění o zákulisí atletiky Matěje Krska. V nejnovější epizodě je rozhovor s nejúspěšnějším českým fotbalistou co do počtu ligových titulů Jiřím Novotným.

Příprava jedné epizody je pro autory několikadenní proces. „Od nahrání po vydání to trvá zhruba týden. Nahrávání celkově zabere dvě, dvě a půl hodiny. Následně stříhání, úprava. Já v tom nejsem kovaný, takže to zatím určitě nevypadá, jak bych si představoval,“ přiznává Zbyněk Chochola s tím, že možná úpravu nahrávky do finální podoby svěří někomu jinému.

Epizody Podcastu na Kladně nevycházejí pravidelně. Pro oba obchodníky je to koníček, takže práce má pořád přednost. „Chtěl bych, aby epizody vycházely pravidelněji, ale respektuji práci, kterou máme oba rádi. Spíš si tedy myslím, že větší kadence dílů nebude,“ říká Chochola.

Loni podle Jakuba Jiránka zvládli pět epizod a to je maximum, které jsou časově schopni vydat. „Teď jsme byli osloveni Jardou Homolkou, který byl ve třetím díle podcastu, jestli bychom mu mohli pomáhat s moderováním jeho podcastu OK BREAK. Takže to nám teď taky trochu žere čas,“ sdělil Jakub Jiránek.

Podcasteři promluvili i o svých dalších plánech. „Do budoucna máme v plánu Honzu Franka, který bude prvním hostem z naší branže, je to realitní makléř. Pak chystáme epizodu s Jirkou Suchomilem, který monitoruje veškeré atomové kryty na Kladně,“ prozradil Jakub Jiránek.