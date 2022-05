Blanka Dvořáková, zakladatelka soukromých zařízení Slunce, má radost z toho, že se v Nouzově může spolehnout na skvělou partu lidí, kteří tam nedocházejí jen do zaměstnání, ale vnímají komunitu i jako svou druhou rodinu. „Naši zaměstnanci jsou s námi dlouhé roky a díky tomu společně vytvářejí klientům skutečný domov. Není to jen v názvu. Cenné je i to, že přestože rodiče některých našich klientů už zemřeli, jejich potomci nezůstávají opuštěni a mohou zde nadále žít a pokračovat s námi. Tím to tu zkrátka dýchá,“ řekla při slavnosti Dvořáková.