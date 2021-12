Covid pozitivní žáci i učitelé, nemocní rodinní příslušníci, psychická nepohoda, třídy a pedagogové v karanténě, pesimistické informace o tom, že se nemocnice plní pacienty ve vážném stavu. Studenti a učitelé se to rozhodli změnit a poslat všem hrst dobré nálady a zatleskat jim.

PODÍVEJTE SE: V Malíkovicích slavnostně otevřeli unikátní výkrmnu prasat

"Ve škole proto vznikl spontánní nápad, jak společně podpořit své okolí. Žáci a zaměstnanci nevyšli do ulic, ale do chodeb a na schodiště v budově školy a chtějí tak předat svoji optimistickou energii. Ve svém vzkazu proto mysleli na všechny, kteří bojují se svým trápením a zdravotními problémy. Ať už jsou to obyčejní lidé nebo profesionálové. Děkovalo se lékařům, sestřičkám a sanitářům, kteří pečují o naše blízké", říká ředitel školy Petr Paták.

Zdroj: Youtube