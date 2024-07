„Výsledky doplňkového průzkumu v kladenské nádražní budově ukázaly, že je stávající odbavovací hala v horším stavu, než se původně předpokládalo. Po odborném posouzení proto bylo vybráno efektivnější řešení v podobě novostavby, která bude lépe situovaná a nabídne cestujícím moderní multifunkční prostor,“ řekl už před časem ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Kladenské nádraží pomalu mizí v propadlišti dějin. Za týden už bude minulostí. | Video: Deník/Kateřina Nič Husárová

Odpůrci demolice i ze strany kladenské opozice žádali pro záchranu nádraží dokonce udělení památkové ochrany, ani to se nepodařilo. Ministerstvo kultury nádraží za kulturní památku neprohlásilo.

Od počátku prvního červencového týdne je proto na nádraží rušno, z výpravní budovy byl vystěhován veškerý mobiliář, kovové prvky odvezeny do šrotu. Ve středu odpoledne dělníci vysadili i velkou část oken, která dále rozdělili podle materiálů k ekologické likvidaci.

„Od soboty 6. do neděle 14. července bude zčásti uzavřena ulice Milady Horákové před nádražím. V sobotu bude vytvořena ochranná vrstva vozovky, aby se povrch při demolici nepoškodil i kvůli těžké technice, která se bude pohybovat na staveništi. Těžká technika se do místa bude navážet v pondělí. V následujících dnech by pak měla být odstartována samotná demolice,“ doplnila mluvčí Friebová. O rozebrání budovy se postarají demoliční bagry. Trhaviny použity nebudou.