Kryty vznikaly především v 50. a 60. letech v reakci na studenou válku mezi Sovětským svazem a USA. V době po sametové revoluci postupně zanikla složka civilní obrany, která je měla na starosti. Poté tuto povinnost převzaly okresní úřady. Po jejich zániku přešly úkony civilní ochrany pod hasičské záchranné sbory, mezi jejichž povinnosti patří i kontroly staveb civilní ochrany.

Zároveň přísluší hasičům tyto úkryty vyřazovat. Do roku 2004 k tomu docházelo ojediněle. Změna nastala v následujícím roce, kdy dala tehdejší vláda přijetím nové koncepce jasně najevo, že netrvá na udržení fondu stálých krytů.

Od té doby prakticky všechny dřívější kryty v Česku chátrají, některé byly dávno zrušeny a většina zbývajících je využívána už jen jako sklepy v bytových domech. Jejich mladší obyvatelé zpravidla ani netuší, že pod jejich domy kdy úkryty byly.

Všemi 104 kryty na Kladensku před lety procházel pamětník Ĺudovít Šikorský, někdejší voják z povolání a pozdější krizový pracovník referátu obrany a ochrany Okresního úřadu Kladno. Pracoval tehdy na jejich inventarizaci, zakreslení a soupisech.

„Jen v Kladně na Poldovce se nacházelo 26 krytů pro pracovníky fabriky. Co se týká takzvaných tlakově stálých odolných úkrytů, ty byly rozčleněny na třídy odolnosti. U nás na Kladensku jsme v té době měli kryty ve škále 5 až 2. Dvojka přitom byla nejodolnější. S jedničkou jsem se u nás osobně nikdy nesetkal,“ vzpomíná Šikorský.

V okrese byly i dva protiatomové kryty, které chránily před radioaktivním spadem, takzvané stálé protiradiační úkryty. Jeden z nich se nacházel v rohu slánského náměstí, pod budovou někdejšího Telecomu. Patřil k nejnovějším, byl kolaudován až v 90. letech minulého století a měl kapacitu zhruba 40 osob. Kde stával jeho kladenský protějšek, už si Šikorský přesně nevybavuje.

Podle jeho slov bylo na Kladensku nejvíce úkrytů s tlakovou odolností 5 ve sklepeních činžáků. Na Poldovce byly především kryty s odolností stupně 3. V Kladně pod haldou se nacházel kryt stupně 2 s označením BZ12, který byl vybaven i operačním sálem.

Veřejnosti známý a přístupný je dnes v Kladně už jen kryt v Rozdělově, kde sídlí Muzeum věžáků. Ve Slaném jsou to prostory klubu Bungr pod 3. základní školou v Rabasově ulici, kde se konají školní divadelní představení a další kulturní akce.

Všechny zmíněné objekty byly určeny pouze pro civilní obyvatelstvo. K větším vojenským krytům patří například dodnes dochovaný Bunkr Drnov, kde sídlí Muzeum protivzdušné obrany. V době socialismu sloužil tento zapuštěný podzemní prostor jako velitelský kryt protivzdušné obrany státu. Nacházela se tam celá posádka, která celoročně střežila vzdušný prostor.

„Bunkr se skládá ze dvou typů prostor. V první části je technologické zázemí včetně vzduchotechniky a protitlakových uzávěrů, které by tlumily případný výbuch zvenčí, a dieselový agregát, schopný zásobovat místo elektrickou energií osm dní,“ říká předseda sdružení Bunkr Drnov Matěj Louda. Na přechodu mezi prostorami je podle jeho slov i dekontaminační zóna, kterou by vojáci využili v případě jaderného či biologického útoku. „V provozu zde pracovalo 48 lidí, ale v případě hrozby konfliktu jich mohlo být až 170. Úplně nezávisle mohl bunkr fungovat až 21dní. Tuto dobu limitovaly zásoby vody,“ dodává Louda.

A co říkají odborníci?



Podle vyjádření Generálního ředitelství HZS se nicméně stálé tlakově odolné úkryty pro civilní obyvatelstvo se na území České republiky nacházejí, i když ve výrazně menším množství než v minulosti. Většina ze stávajících úkrytů také není ve stavu k okamžitému použití a je nutné jejich takzvané zpohotovění – uvedení do odpovídajícího stavu. Tento okamžik nastává při vyhlášení stavu ohrožení státu, respektive při válečném stavu.

Samotné ukrytí představuje pouze jeden z prvků ochrany obyvatelstva. Jedná se o komplexní systém reakce na události a hrozby, a to bez ohledu na to, zda jsou vojenské nebo nevojenské povahy. Jedná se tedy i činnosti, jež se řeší v době za míru, ale i v případě války. V případě jakékoliv hrozby nebo vzniku mimořádné události velkého rozsahu je primární provést varování a informování obyvatel. Varování je realizováno prostřednictvím tzv. sirén.

"To jsou ty, které každou první středu v měsíci všichni slyšíme v rámci jejich zkoušky. Signál pro „všeobecnou výstrahu“ je však odlišný. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě ve zhruba tříminutových intervalech. Podstatné je, že bezprostředně po tomto signálu následuje mluvená informace upřesňující, o jaký druh nebezpečí jde a jak se mají lidé zachovat (elektronické sirény, televize, rozhlas nebo internet)," vysvětlila Pavla Jakoubková, mluvčí generálního ředitelství Hasiského záchranného sboru ČR

Podle hasičů je správný postup po zaznění sirény je se co nejrychleji ukrýt v nejbližší budově, respektive provést nezbytná opatření podle druhu hrozby – např. zavření a zalepení oken a dveří, nebo ukrytí ve sklepních prostorách či naopak ve vyšších patrech, atd., a sledovat zprávy v televizi, rozhlasu nebo na internetu. Jedná se tak o formu takzvaného improvizovaného ukrytí a improvizované ochrany. Nejedná se tedy o speciálně vybudované úkryty, ale využití ochranných vlastností staveb. Tento způsob ochrany je mezinárodně uznáván za nejefektivnější a nejrychlejší. Typickými příklady jsou sklepy, metro nebo tunely.

"Na závěr bychom rádi poukázali na fakt, že také ve válce na Ukrajině jsou dnes v největší míře využívány právě ochranné vlastnosti staveb. Aktuální situace nepředstavuje hrozbu takového rozsahu, že by bylo potřeba stálé tlakově odolné okryty narychlo obnovovat. Vyzýváme vás, ale také různé státní orgány ke klidu, nešíření matoucích informací a zpráv, a k nevyvolávání paniky. V tuto chvíli není zřejmé, že by měla situace na Ukrajině eskalovat směrem k reálnému ohrožení České republiky jadernou hrozbou," uzavřela mluvčí Generálního ředitelství Hasiského záchranného sboru ČR.