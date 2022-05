Jak potvrdil starosta Kačice Libor Němeček, a dokladují i to snímky z dronu, v hnízdě už je možné tento týden napočítat čtyři mláďata. „Podle mých informací je v hnízdě ještě i jedno vejce. Jestli se i z něj vylíhne další mládě, poznáme,“ sdělil starosta.

Letošní přírůstek je tak mnohem větší, než vloni. Z loňských čtyř vajec se vylíhlo nakonec mládě pouze jediné, které na podzim odletělo do teplých krajin. Milovníci přírody, další obyvatelé a také členové spolku Kačice letí, se tak právem radují.

Velké poděkování za to, že zchátralý komín v Kačiči stále stojí a poskytuje čápům zázemí, náleží firmě Boxed, která areál před časem koupila a pustila se do renovace komína. Finančně přispěla i obec. „Komín byl ve velmi špatném stavu, bylo potřeba ho proto o metr snížit, opravit a zpevnit věnec. Čekali jsme, jak na snížení čápi zareagují. Je vidět, že jim to nevadí a na komíně se jim daří,“ dodal starosta. Nejen komín, ale i celý areál, čekají ještě i další změny. Soukromý investor zde podle starosty zamýšlí vytvoření komunitního centra a klubu pro děti.

Pokud se čapím rodičům podaří potomky řádně vykrmit a odchovat, už v polovině června by se mělo uskutečnit tradiční kroužkování přímo v hnízdě. I letos se zapojí ornitolog Stanislav Lepič ve spolupráci s hasiči, kteří zajistí výsuvnou plošinu.

Přestože se čápata mají k světu, to, že se dožijí dospělosti, není nikdy předem jisté. Jejich život je závislý na mnoha okolnostech a nezřídka na počasí. Někdy zasáhne vichřice, krupobití a nebo třeba dravec. Jeden rok zahynul dokonce dospělý čáp v drátech vysokého napětí, jiného srazilo auto.