V lednu se podařilo otevřít v největším středočeském městě už čtvrtou provozovnu, kde pracují lidé se zdravotním postižením společně s ostatními zaměstnanci: pekařství U Dvou rohlíků na kladenské pěší zóně naproti sokolovně.Od pondělí do pátku od 7 do 17 hodin tam dostanete nejen čerstvé rohlíky a chléb, ale také koláče, chlebíčky, svačiny, polévky nebo balené obědy s sebou. To vše a mnoho dalšího vzniká denně pod rukama pracovníků v kročehlavské řemeslné pekárně a cukrárně, kterou provozuje společnost Etincelle.