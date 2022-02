PODÍVEJTE SE: Nebezpečná místa a strašáky Kladna, co s nimi bude?

Jsou v každém městě, každé vesnici. Lidé se jim obloukem raději vyhýbají nebo, když už nemohou jinak, projdou co nejrychleji, ani se neohlédnou. Co to je? Nebezpečná, nepříjemná, ponurá nebo jinak zavrženíhodná místa. Najdete je i v Kladně.

Podivín v lese u Wolkerovy ulice. | Foto: Deník/Kateřina Nič Husárová

Hotel La Park Ještě v roce 2016 hotel fungoval. Za pouhých šest let se ale z něj stalo místo hrůzy. Od tragické smrti posledního majitele se objekt stal přitažlivým pouze pro zloděje stavebního materiálu, narkomany, sprejery a bezdomovce. Vlivem toho, že budova, která měla být ještě před několika lety přebudována na zařízení pro seniory, je zatížena exekucí, jde do dražby. Kdo se stane novým vlastníkem rozhodne aukce už 22. března. Vyvolávací cena kdysi luxusního hotelu, kde se rekreovaly i celebrity a extraligoví sportovci, je aktuálně 3,5 milionu korun. Galerie 54 fotografií v galerii › Někdejší pila později truhlárna v kladenském lese Opuštěný a zdevastovaný objekt někdejší pily, posléze truhlárny, jehož vlastníkem je podle zápisu v katastru nemovitostí Česká republika, se nachází v lesní porostu vedle kladenského fotbalového hřiště Slavoj Kladno ve Wolkerově ulici. Areál s objektem, který nemá ani číslo popisné, se rozprostírá v lesním porostu s celkovou rozlohou 274 tisíc metrů čtverečních. Na to, co stát s objektem a celým pozemkem zamýšlí, si ale musíme ještě počkat. Podivín v lese ve Wolkerově ulici Po levé straně hlavní silnice ve Wolkerově ulici ve směru z Kladna na Kožovu horu je místo, kterému se rádi vyhnete. Lesní porost plný nákupních vozíků, hromady odpadků a koček obývá dlouhodobě zhruba sedmdesátiletý poustevník - občan Víšek, se kterým si nikdo neví rady. Není to muž bez domova, ani alkoholik, dokonce má i opatrovníka. Ale jeho duševní choroba nedovoluje, aby bydlel v jakémkoli sociálním zařízení. Jak potvrzují strážníci, i po opakovaných pokusech odvézt pana Víška i do mnoha kilometrů vzdáleného zařízení, pokaždé se vrátí. Miluje svobodu, svoje kočky, rád si čte a spí na zemi. Nikomu neubližuje a dlouhodobě se například snaží zamezit kácení kladenských lesů, které považuje za protiprávní. V každém směru je však jeho pohled na svět přinejmenším poněkud zvláštní. Před fotoaparátem raději uniká. Historie na prodej. Ve středních Čechách jsou v nabídce zámky i památky Bezdomovci se odstěhovali? Pokud se projdete v Kladně ulicí U Trati v Rozdělově okolo teplovodu v sousedství bassebalového hřiště Miners, dojdete k zahradní kolonii. Zde vás nemile překvapí pohled na odpudivý betonový objekt plný odpadků, který nezřídka obývali bezdomovci. Vzhledem k množství odpadu se do jeho útrob už bezdomovci aktuálně nevejdou a navíc objekt postrádá i střechu. Jak potvrdili oslovení zahrádkáři, bezdomovce tu už delší čas neviděli. Patrně místo navždy opustili. Nicméně vstup v lehké obuvi se našinci nedoporučuje. Někdejší ubytovna v Americké ulici Další ostudou Kladna je někdejší ubytovna v Americké ulici, kdysi budova dopravního inspektorátu. S posledními nájemníky se rozloučila v roce 2019. Od té doby se do jejích útrob pokoušeli dostat nezvaní návštěvníci, přičemž zde museli při požáru zasahovat vloni na podzim i hasiči. Naštěstí už se našel investor, který má s budovou konkrétní plány. Právě v těchto dnech probíhá její demolice. Podle stavbyvedoucího likvidační firmy Ivana Duška budou zbytky budovy rozebrány do března. Na jejím místě vznikne developerský projekt Byty Americká a v sousedství bude vybudován nový kruhový objezd. O ten se postará město, které před tím provede směnu pozemků. Galerie 18 fotografií v galerii › Auto srazilo v Rozdělově důchodkyni, zlomila si ruku a utrpěla otřes mozku Barák se zatlučenými okny vedle hřiště SK Slovan Dubí Někdejší objekt bývalé ubytovny Na Vysokém v Kladně-Dubí nebudí přímo hrůzu. Okna jsou zatlučená a o vstup do objektu se kupodivu nezvaní návštěvníci nepokoušejí, byť dům stojí na odlehlém místě v lese v kopci za městem. Poslední obyvatelé budovu opustili v roce 2020. Důvodem byl zcela nevyhovující stavebně-technický stav objektu, který potvrdil Odbor výstavby Magistrátu města Kladna. Vlastníkem zapsaným v katastru je aktuálně soukromý majitel, který svůj záměr s objektem zatím ale nezveřejnil, ani nepožádal o stavební povolení.