Legenda je stará více než 600 let, kdy údajně velvarští poddaní na stavbu Karlova mostu poslali do malty místo syrových vajec vajíčka natvrdo uvařená, aby se cestou nerozbila. Velvarští se tak tehdy stali terčem posměšků. Před několika lety se proto rozhodli udělat z této legendární události přednost a úsměvný příběh si každoročně připomínají.

V rámci slavností byl proto v sobotu v poledne na velvarském náměstí zahájen bohatý půldenní nabitý program. Nechyběly například vaječné soutěže, malování na vejce, divadlo, muziky, provazochodkyně, boxerské klání, pletení pomlázek, kovářská dílna, jízdy kočárem, ani obří vejce, na které se příchozí zvěčnili svým podpisem.

Kdo chtěl, zapojil se do tradiční sbírky pro Karlův most a donesl z domova uvařená vejce, nebo je zakoupil přímo na místě. Součástí akce byla i charitativní sbírka pro Ukrajinu na opravu válkou poničených mostů.

Úderem 17. hodiny se vydali vejconoši z Velvar na pochod do Prahy. Do nůší posbírali několik kop darovaných vajec, která na zádech ponesou v rámci nočního pochodu členové velvarského spolku Natvrdlí v čele se starostou Radimem Wolákem až na Karlův most. Tam dorazí v neděli půl hodiny po poledni.

K velkolepé akci se připojí v neděli i veřejnost. Zájemci mohou ze sousedních Kralup nad Vltavou vyrazit po vodě už v 8 hodin ráno ku Praze rychlolodí Nepomuk. V 9 hodin pak vyjede z velvarského nádraží parní tvrdovaječnický expres.

Setkání všech je následně ve 12 hodin u mosteckých věží na Malé Straně odkud zamíří průvod až na Karlův most. Tam se ve 12.30 hodin setkají vejconoši a další veřejnost s Pražany. Zájemci si ve 13 hodin mohou prohlédnout i velikonoční výstavu v Muzeu Karlova mostu.

Slavnosti se konají pod záštitou města Velvary, Středočeského kraje a Muzea Karlova mostu.