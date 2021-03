Podívejte se s Deníkem do Loucké. Rádi by obnovili ořešákovou alej i koupaliště

/FOTOGALERIE/ Starou ořešákovou alej v Loucké u Velvar by místní rádi uvedli do původní podoby. Revitalizace se už letos dočká i návesní koupaliště. Obec by na výsadbu chybějících ořešáků mohla získat podporu z grantového projektu pro výsadbu stromů a vysázet až osmdesát kusů nových dřevin.

Návesní vodní nádrž v Loucké slouží jako koupaliště. | Foto: archiv obce

Loucká, kde žije trvale okolo 140 obyvatel a hospodaří s ročním rozpočtem okolo 2 milionů korun a v důsledku covidu se i zdejší příjmy patrně sníží až od 30 procent. Jak připomněla starostka Loucké Monika Pelichovská, původní ořešáková alej bývala v délce zhruba dvou kilometrů. Stromy by tam dále rádi dosázeli po obou stranách. Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK „Alej, která je velmi stará, už zhruba z 80 procent dnes již neexistuje. Pokud se jednání podaří, rádi bychom se sázením začali třeba hned zjara,“ potvrdila starostka Loucké Monika Pelichovská. Naposledy byla alej kompletní před sametovou revolucí. „Já už ji celou nepamatuji, ale můj dědeček mi o aleji ještě vyprávěl,“ dodala. „Kromě aleje se letos ale určitě zaměříme na revitalizaci okolí naší vodní nádrže. V létě je využívaná ke koupání. I s krajskou dotací bychom neměli přesáhnout investici ve výši 600 tisíc korun. Hotovo bude ještě letos,“ řekla starostka. V Řisutech opravili rybník i silnici a nad obecním úřadem přistavěli školku Přečíst článek › Koupaliště, které slouží také jako požární nádrž, bylo vybudováno na konci 60. let minulého století. Dno už je ve špatném stavu, tudíž bude nově zpevněné. V okolí koupaliště bude vysazena nová zeleň a přibudou i lavičky. Původní smrky, které zasahovaly i do stěn nádrže a poškozovaly ji, musely být vykáceny. „Zhotovitelská firma z Chržína, která přišla s nejnižší nabídkou, zvítězila ve veřejné soutěži. S obnovou nádrže bychom měli začít v květnu. V letošním roce se ale ještě koupat nebude. Do konce sezóny se to podle mě nestihne. Nicméně, když covid dovolí, chtěli bychom z místa vytvořit centrum nejen k odpočinku, ale i pro setkávání s občany,“ sdělila starostka. Knovíz se výhledově rozroste o desítky obyvatel. Lidem se tu dobře žije Přečíst článek › Do dalších větších projektů se ve vsi zatím pouštět nebudou, jelikož stále splácejí úvěr ve výši půldruhého milionu za vodovod, který realizovali před několika lety. „Ten nás vyšel na 10 milionů korun. Kanalizaci ale bohužel nemáme a hned tak mít nebudeme. Tehdy jsme nedostali povolení. Poté se sice změnil zákon, ale v současné době na kanalizaci peníze neseženeme, což je otázkou nejméně 15 milionů korun,“ uzavřela starostka Monika Pelichovská.