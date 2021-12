Jak potvrdila manažerka rozvoje města Magdaléna Stýblová, na revitalizaci nádrže bylo v první etapě vyčleněno 450 tisíc korun. „Vodní nádrž zásobovaly odedávna přírodní prameny ze sousední Flaškářské ulice, které se ale patrně výstavbou postupně ztratily nebo utlačily. Technický stav nádrže není dobrý. Naším úkolem je zajistit nově přítok i odtok. V první fázi jsme provedli odbahnění a vyčištění. Rádi bychom, aby byl Brod nově zásoben dešťovou vodou, která by sem měla být svedena například z náměstí,“ sdělila manažerka.

Přestože nádrž není určena pro chov ryb, někdo je do ní svévolně v průběhu let nasadil. Dva kbelíky barevných koi kaprů proto putovaly do jezírka u Mateřské školy U Labutí na Hlaváčkově náměstí. Sumec do vodní nádrže ve sběrném dvoře a odtěžené bahno na skládku u Čistírny odpadních vod v Blahoticích. Až se voda do Brodu vrátí, najde si sem opětovně cestu i vodní ptactvo. Kachny, které zde každoročně vyvádějí mladé, jsou totiž pro místní vždy milou podívanou.