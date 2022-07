Vzhledem k tomu, že se zářivá koule hodně skrývala za mraky, musela si fotografka na Měsíc počkat několik hodin. Okolo půlnoci Měsíc vykouknul asi na půl minuty. To byla jediná chvíle pro vytvoření snímků. "Čekali jsme s přítelem u okna v prvním patře v sídlišti u zimáku na další příležitost až do dvou hodin do rána, ale už se Měsíc neukázal ani na chviličku. Takže to bylo velké štěstí, že jsem udělala aspoň pár snímků," dodává fotografka.