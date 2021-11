Zátky Svatomartinských vín povolovaly ve čtvrtek 11. 11. od 11 hodin také na Kladensku. Zákazníci, ať už z řad oslavenců, příbuzných nositelů jména Martin, Martinové samotní nebo zkrátka jen milovníci vína, zamířili do svých vinoték, aby okusili letošní mladá vína pyšnící se touto značkou.

Svatomartinská vína na oslavu světce rozlévali i v Kladně | Foto: Deník/Kateřina Nič Husárová

Jak potvrdil Lukáš Richter, který provozuje vinotéku v Kladně už 15 let, zákazníci ho vyhledávají i dílem proto, že preferuje vína tuzemská a podporuje tím malé moravské vinaře. „Táta založil ve Slaném po revoluci jako jeden z prvních v republice cestovní kancelář a s maminkou jezdili hodně na Moravu do vinných sklípků. K vínu jsem získal blízký vztah od šesti let. V legraci říkám, že jsem odkojený vínem. Díky tomu se dnes zaměřujeme pouze na Moravu a malé vinaře, které známe osobně. Odebíráme zhruba z dvaceti rodinných vinařství. Chceme podpořit jejich produkty. Tím spíše nás zasáhly informace o tornádu, které se letos přehnalo Moravou. I s těmi jsme v kontaktu, protože obnova jejich vinic bude trvat nejméně další tři roky,“ potvrzuje Lukáš Richter.