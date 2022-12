Obrazem: Tuchlovické náměstí oživil jarmark a vystoupení dětí

Pavel a Alena Zejfartovi z Braškova, kteří spolu žijí bezmála padesát let, si Vánoce bez živého stromku nedokážou představit. „Kupujeme jedličku už roky. Kdysi jsme mívali borovice, ale jedlička je lepší,“ říkají a přidávají tip, jak stromek uchovat čerstvý. Jim prý vydrží až do března. „Co nejvíce ho oříznout, aby ke kmínku mohla vláha, odstranit spodní větve, dát do kbelíku s vodou a zatížit kameny. Kbelík pak ještě vkládáme do mosazné nádoby, aby to dobře vypadalo,“ doporučuje Alena Zejfartová, která se doma tradičně stará o vánoční výzdobu. Její manžel, který je houslista, dlouholetý člen Panochova kvarteta, bude až do 22. prosince koncertovat s kolegy v řadě zemí Evropy. „Vrátím se a všechno už bude hotové. Jediný můj úkol je udělat vánoční sulc, to je u nás tradice,“ říká Pavel Zejfar.

Strom ve vodě vydrží

Živý stromek si přijeli do Kladna koupit v pátek i manželé Jarka a Láďa z Roztok u Prahy. Prý pro radost jejich sedmi vnoučátkům. „Měli jsme cestu do Kladna do servisu, tak jsme to rovnou spojili. Poslední roky kupujeme už jen jedličku. Stromek uchováváme až do Štědrého dne ve vodě,“ říkají.

Včasný nákup stromku si zajistil i Jiří Volf z Kladna, který ho šel vybírat spolu s jezevčíkem Pajdou. „Vnoučata už mám odrostlá, ale živý stromek si kupujeme pro radost. Zatím na to ještě mám, tak si tu radost udělám. Jsme v Kladně, tak budeme přemýšlet kladně,“ žertuje pětasedmdesátiletý senior.

Dánské kavkazské jedle, které Mountfield nabízí i v Kročehlavech, vyrostly na Jutském poloostrově v Dánsku. Stromy tam mají ideální podmínky pro růst – chladné a vlhké klima Severního moře a písčité podloží plantáží. Generální ředitel řetězce Michal Poběžal připomněl, že kavkazské jedle dotvářejí vánoční pohodu ve třetině českých domácností.