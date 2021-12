Pro účastníky připravena řada zastavení, na kterých museli caparti i školáci plnit požadované úkoly. Nechyběl vládce pekla Lucifer na trůnu, čertovský mariáš, pekelná kancelář, hříšná Dorota Máchalová nebo kaprál a stejně tak bytosti nebeské.

Pekelníci sčítali pečlivě zlobivým hříchy a vážili jejich tíhu na pekelné váze. Anděl v doprovodu svatého Mikuláše oproti tomu děti odměnili za to, co dobrého za uplynulý rok vykonaly. Přestože místy naskakovala i dospělým husí kůže, žádné z dětí neodešlo s pláčem, nýbrž hrdě s certifikátem, že do pekla rozhodně nepatří.

Nevšední zážitek přichystala pro všechny obec tradičně s Knovízskými rašpličkami. Knovízské peklo navštívily v obou dnech stovky dětí.