Obrazem: Bude v Kladně stát Globus? Prý ano. Stavaři začnou ale až příští rok

Co se týká Lidlu, rozhodně to není poslední budovaná prodejna v Kladně. Jak jsme psali počátkem listopadu, další obchod je v plánu na travnatém pozemku vedle kruháku na Cikánce ve Švermově v sousedství sběrných surovin. Jediné, co stavbu brzdí, jsou potřebná povolení.

„Společnost Lidl by v Kladně ráda postavila novou moderní a ekologickou prodejnu, a to konkrétně v ulici 28. října. Vzhledem k tomu, že projekt se aktuálně nachází ve fázi povolovacího procesu, není možné přesně stanovit termín zahájení stavby a otevření prodejny,“ sdělil Tomáš Myler, mluvčí společnosti Lidl.

Zde musí investor najít ještě i odpovídající dopravní řešení. To musí zohlednit především napojením na stávající kruhový objezd. Podle mluvčího Mylera je součástí projektu vybudování nové veřejné komunikace ze stávajícího kruhového objezdu směrem k areálu prodejny s možností prodloužení cesty pro potřeby budoucí plánované výstavby v lokalitě. Dopravní napojení areálu je řešeno vjezdem z Průmyslové ulice směrem do ulice Na Šibenci.

Naposledy byl Lidl v Kladně otevřen vloni na podzim v Rozdělově ve Smečenské ulici.