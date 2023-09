/FOTOGALERIE, VIDEO/ Pietní akt u příležitosti 86. výročí úmrtí prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka se uskutečnil ve čtvrtek 14. září u rodinné hrobky Masaryků na obecním hřbitově v Lánech. Uctění jeho památky přihlížely desítky lidí včetně představitelů vlády, regionálních politiků a představitelů spolků.

Pietní akt u hrobu T. G. Masaryka. | Video: Jitka Krňanská

Na pietním aktu nechyběli legionáři, sokolové a zástupci Československé církve husitské. Za doprovodu hudby hradní stráže byly položeny věnce a kytice.

Tomáš Garrigue Masaryk zemřel 14. září 1937 v Lánech. Jeho pohřeb se uskutečnil o týden později na Pražském hradě. Rakev s tělem Tomáše G. Masaryka byla následně převezena na Wilsonovo nádraží a poté uložena do hrobu na hřbitově v Lánech.

Do hrobky v Lánech byly v předvečer jeho pohřbu vloženy i ostatky jeho manželky Charlotty Garrigue Masarykové. Ta zemřela 14 let před ním a do té doby sice spočívala na lánském hřbitově, ale na jiném místě.