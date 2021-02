Aktuálně se jedná o úspěšnou společnost zabývající se vysokofrekvenčním svařováním plachet.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Největší koníček a jak jste se k němu dostal?

Fotbal a otcovství.

Co považujete za největší úspěch?

Děti (Honza 16 let a Lucie 20 let)

Vaše plány do budoucna?

Dobudovat firmu podle svých představ.

Co by vám nyní nejvíce pomohlo?

Nic.

Radek Duda, podnikatel z Knovíze.Zdroj: archiv Radka Dudy

Co říká vaše rodina na to, co děláte pro ostatní?

Jsou rádi a smějí se.

Vaše nejoblíbenější destinace na dovolenou?

Maledivy.

Kniha z dětství, na kterou vzpomínáte?

Žádná nebyla, jen fotbal.

Film, který vás vždycky pobaví, zaujme?

Okresní přebor.

Nejoblíbenější jídlo a dáte recept?

Na česneku.

Tip na vycházku, výlet ve vašem okolí?

Nová cyklostezka mezi obcemi Knovíz a Podlešín.

S jakou historickou osobností byste se rád potkal a proč?

Maradona, fotbalový bůh.

Kdo vám nejvíce s činností pomáhá?

Sestra a kolegové v práci.