"Stejně jako jindy, prosím prodávající i kupující o maximální ohleduplnost, zejména při najíždění i vyjíždění z plochy letiště, abychom neohrozili ostatní účastníky silničního provozu," dodává pořadatel (telefon na Václava Slováka: 776 590 499).

Pořadatel setkání Václav Slovák, který zanedlouho oslaví 80 let, pořádá s rodinou a veteránisty z Kladenska burzy už 45 let. Letos se rozhodl, že své žezlo předá mladším. „Domluvili jsme se, že vše po mně převezme parta z Rakovníka, pořádání tak velkého setkání je přece jen náročné, stejně tak jako se postarat pokaždé o posekání trávy na rozlehlé letištní ploše. Věřím, že tradice burz bude zachována i nadále. Kluci to určitě zvládnou dobře,“ uzavřel jubilant.