V létě je více pacientů

Ambulance funguje každý pracovní den v ranních hodinách od 7.30 do 9 hodin. Vzhledem k omezené denní kapacitě počtu maximálně 10 pacientů je důležité, aby se potenciální klienti předem domluvili nebo objednávali na telefonu 774 958 466. Volat je možné ve všední dny od 7.30 do 13 hodin a od 13.30 do 14.30 hodin.

"Pacienti přicházejí většinou kvůli konkrétním projevům, například výtoku z močové trubice nebo vaginy, pálení či řezání při močení, hnisajícímu vřídku, vyrážce, bolesti v podbřišku či genitálu. Často udávají nedávný nechráněný pohlavní styk. Ve větším zastoupení přicházejí muži. V letních měsících je nápor pacientů vyšší než ve zbytku roku. Mezi pacienty převažují mladí lidé, kteří často během nejrůznějších zábav ztrácejí zábrany a pouštějí se do jednorázových sexuálních dobrodružství s neznámými partnery," vysvětlil dále Boublík.

Rizika nákaz v širším věkovém spektru pacientů v současnosti zvyšují nejrůznější seznamovací aplikace, ve kterých lidé mnohdy vystupují pod falešnou identitou. Pro samotné pacienty a tím i zdravotníky je potom složité vyhledat původce nákazy, protože pacient nezná nejen jméno, ale nedisponuje ani kontaktem na rizikovou osobu.

close info Zdroj: Oblastní nemocnice Kladno zoom_in Lékaři apelují na prevenci.

"Kromě pohlavně přenosných chorob typu již zmiňované syfilidy a dále kapavky či chlamydií se v nálezech objevují také třeba genitální bradavičky nebo virus HIV způsobující onemocnění AIDS," doplnil další nemoc mluvčí s tím, že pacientům z kladenského regionu je dále k dispozici například HIV centrum při pražské Fakultní nemocnici Na Bulovce nebo HIV centrum při pražské Ústřední vojenské nemocnic.

V menší míře se ve spektru pacientů podle Zbyňka Boublíka objevují například zodpovědní lidé v začátku nového vztahu s cílem se jen preventivně ujistit, zda jsou zdravotně v pořádku.

Někdo se do ambulace vrátí vícekrát

"Minorita pacientů se, bohužel, s obdobnými diagnózami do péče venerologické ambulance po čase opět vrací. Kladenští venerologové však upozorňují, že jsou i případy, kdy se nákaza pohlavně přenosnou nemocí nemusí projevovat žádnými příznaky. Vyšetření proto preventivně doporučují všem, kteří pohlavní styk s neznámým partnerem mají za sebou," apeloval mluvčí.

Vyskytují se i pacienti, kteří se i přes zřetelně zdravotníky definovaná doporučení v okamžik potvrzení nákazy pohlavně přenosnou nemocí, jejichž akceptaci stvrzují svým podpisem, do venerologické ambulance ve velmi krátké době vracejí z důvodu porušení doporučených postupů. Takoví pacienti se pak na opakovaném vyšetření finančně podílejí, za vyšetření si platí, stávají se tzv. samoplátci.

"Z venerologických vyšetření je pro samoplátce aktuálně finančně nejnáročnější varianta kompletního testu (chlamydie, kapavka, HIV, syfilis), která stojí 3900 korun," uvedl konkrétní částku Boublík.

Večer jsem byl s prostitutkou

Vzhledem k jasně dané denní kapacitě venerologické ambulance a na to navazujícím náporem pacientů se občas stává, že někteří pacienti ztrácejí trpělivost a svou nervozitu pak ventilují vůči zdravotníkům. "Výroky typu „jsem tu a chci vyšetřit teď hned, na co si platím zdravotní pojištění, musíte mě okamžitě vyšetřit“ nebo „večer jsem byl s prostitutkou, za hodinu jsem u vás, jasné?!“ k hladkému průběhu poskytnutí zdravotní služby skutečně nevedou. Lékaři i sestry ošetřují příchozí pacienty naprosto spravedlivě: v pořadí dle objednání," popisuje nepříjemné situace mluvčí.

Při prokázání diagnózy nákazy pohlavně přenosnou nemocí je každý pacient vždy informován o nutnosti dodržovat potřebná opatření k zamezení dalšího šíření: jde především o sexuální zdrženlivost a podrobení se potřebné léčbě. Dané téma je v ČR také legislativně upraveno v příslušných právních předpisech, kdy současně zdravotnická zařízení úzce spolupracují s orgány ochrany veřejného zdraví. Těm pacientům, kteří by stanovená opatření nedodržovali, hrozí v krajním případně i finanční sankce