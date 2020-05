/FOTOGALERIE/ Jak vzpomíná pamětník Jiří Skála (61), který v době havárie Černobylu pracoval na šachtě v Libušíně, Sovětský svaz v prvních dnech vůbec nic nezveřejnil. Nic se v tisku nepsalo, informace se mezi lidi šířily většinou jen ze zahraničních rozhlasových stanic.

Pohled na černobylskou jadernou elektrárnu zhruba dva dny po katastrofálním výbuchu 4. reaktoru v dubnu 1986 | Foto: ČTK/AP/STR

„Byl jsem náhodou na kávě u kamaráda Roberta v Řisutech. Už byl v důchodu, ale byl to francouzský námořník, který se do Čech oženil, a proto poslouchal francouzský rozhlas a tam hlásili, že ve Švédsku venkovní čidla u jaderné elektrárny zaznamenala zvýšenou radioaktivitu. Švédové proto zjišťovali, jestli závada není u nich. To se nepotvrdilo a následně jim meteorologové sdělili, že radioaktivní mrak přišel ve směru od Sovětského svazu. Sověti vydali oficiální komuniké až několik dní poté,“ vzpomíná Jiří Skála na první dny po katastrofě.