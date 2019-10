/FOTOGALERIE/ Dnes se v seriálu starých fotografií, díky projektu Kladno minulé a fotografiím z archivu A. Landy, podíváme tam, kde se porcovaly lokomotivy. Jedná se o šrotiště na Dříni a snímky pořízené zde někdy kolem roku 1980. A. Landa tam pracoval jako palič, a tak vyprávěl, jak tam staré mašiny řezali autogenem.

Snímky byly pořízeny okolo roku 1980. | Foto: Kladno minulé / Archiv A. Landy

Některé stroje byly podle jeho slov dopraveny na šrotiště přímo ze služby, tak že měly ještě založeno v kotlích. Nejdříve se odstranily rozvody klik a pak se mašina po částech porcovala, až z ní zbyla jen hromada šrotu, která putovala do kladenských hutí. „Já osobně si chodil na tyto parní lokomotivy hrát s kluky a vzpomínám, jaké to bylo dobrodružství. Nikoho v té době nenapadlo, že to jsou vlastně poslední mohykáni parní epochy a že se s nimi budeme v budoucnu setkávat jen na spanilých jízdách a v muzeích. Škoda, že se nedochovalo více těchto svědků, té krásné doby páry,“ říká jeden z pamětníků tohoto šrotiště.