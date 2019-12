Kamenný most byl ve vesnici na samém okraji kladenského okresu postaven zřejmě někdy v 16. století. Na svědomí měl tento počin vysoký královský úředník Florián Gryspek z Gryspachu, který vybudoval mezi svým reprezentačním sídlem v Nelahozevsi a hospodářským zázemím v Sazené cestu a na ní právě 42 metrů dlouhý čtyřobloukový most.

V 18. století pak most změnil svou podobu. Zásluhu na tom měl doksanský klášter. Ten nechal most osadit půltuctem barokních soch ze slavné dílny Františka Platzera. Na mostu se ovšem podepsal nejen zub času, ale i projíždějící přetížené náklaďáky a především místní vandalové, a tak byla stavba v osmdesátých letech zakonzervována nevzhlednou šedou vrstvou betonu. Až v loňském roce byl most zrekonstruován do stavu ze začátku 20. století.