Řidiči jsou sice naštvaní, ale je to asi jediné, co mohou dělat. „Jezdit musím denně do práce a ráda bych vyrazila autem i na dovolenou. Nečekala jsem, že když se zvýší daň u nafty, poženou benzinky nahoru i cenu benzinu. Vůči řidičům je to nefér. Ovšem majitelům čerpacích stanic i státní kase to vyhovuje, obě tyto skupiny z toho mají prospěch,“ konstatuje samoživitelka Michaela z kladenských Kročehlav.

Deník provedl v Kladně a okolí ve středu 2. srpna dopoledne bleskový průzkum cen pohonných hmot. Udělali jsme šest zastávek na čerpacích stanicích různých značek: OMV v Americké ulici u Tesca v Kladně, MOL v Americké ulice v Kladně (u piškotu), PRIM ve Hřbitovní ulici v Kladně, Robin OIL v ulici Na Kopci v Kladně, Koloc OIL v ulici 28. října v Kladně-Švermově, ORLEN Benzina v ulici Dukelských hrdinů ve Slaném. Jaké jsou aktuální ceny pohonných hmot, zjistíte v přiložené fotogalerii.