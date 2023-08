Policisté, psovodi, strážníci, hasiči i vrtulník pátrali v neděli v noci po 84letém muži z Kladna, který zamířil ráno do rozdělovského lesa a nedal předem nikomu vědět. Nejspíš šel na na houby. Když se stále nevracel a ani do večera se jeho blízkým nedařilo ho najít, obrátili se na policii. Senior byl kvůli horkému počasí a dehydrataci v přímém ohrožení života.

Ilustrační snímek. | Foto: PČR

Díky rozsáhlé pátrací akci se muže podařilo objevit před nedělní půlnocí. Nyní je v péči lékařů na interním oddělení kladenské nemocnice.

Jak potvrdila policejní mluvčí Barbora Schneeweissová, informaci o pohřešovaném muži obdržela policie v neděli kolem 20. hodiny. „Do terénu byli vysláni policisté obvodního oddělení, hlídková služba, psovodi, strážníci městské policie, letecká služba i hasiči. Senior byl po 22. hodině nalezen nezraněný v lese a předán do péče zdravotníků," uvedla policistka.

Za to, že se zachráncům podařilo důchodce, který v poslední době trpí zmateností, najít v rekordním čase, děkuje prostřednictvím Kladenského deníku i rodina. „Všem, kteří se do hledání Zdeňka zapojili, patří náš obrovský dík, protože v tomhle vedru, když byl bez vody někde v lese celý den a nedokázal trefit domů, by tam nepochybně zemřel. Prožili jsme neuvěřitelné hodiny strachu, hledali jsme ho i s jeho ženou, která netušila, kam ze zahrady odešel ani co měl na sobě. Bez profesionální pomoci by neměl šanci. Velmi si vážíme práce všech, kteří se zapojili do pátrání a zachránili mu život," sdělila švagrová seniora Jiřina Pupcziková.