ON-LINE ke koronaviru ZDE

Libuše Amálie Holá, ředitelka 1. Základní školy v Amálské ulici v Kladně, patří do první skupiny. „Ze všeho nejvíce mě mrzí, že stát rozhodnutí nechává na ředitelích a nic konkrétního se nedozvíme,“ shrnula svůj postoj. V tuto chvíli proto nic řešit nebude. A to až do té doby, než přijdou jasná stanoviska ze strany státu nebo zřizovatele.

Do škol se mají vrátit mladší žáci a vzdělávat se v menších skupinách do patnácti dětí. Ředitelka to považuje za nešťastný krok. „U dětí z prvního stupně učivo rozložíme do dalších let, ale nyní se potřebujeme soustředit zejména na poslední ročníky. Tam je učivo náročné a mnozí rodiče už ho neumí dětem vysvětlit,“ řekla Holá.

Na konkrétnější instrukce z vyšších míst hodlá nyní počkat i Miroslav Šindler, ředitel 2. základní školy na Komenského náměstí ve Slaném. „Čekám na konkrétní informace z ministerstva školství, abych se rozhodl, jestli jsme schopni výuku spustit. V první řadě se poradíme řediteli ostatních škol ve městě, jak rozdělené malé skupiny personálně zvládnout,“ upozorňuje Miroslav Šindler.

Ani v této škole ale nikdo neví, kolik dětí do školy dorazí a zda se zapojí všichni učitelé. „Zbývajícím učitelům by práce ještě přibyla. Museli by se věnovat žákům ve třídách i těm doma,“ upozornil ředitel.

Poněkud optimističtěji vidí nastalou situaci ředitel základní školy ve Velvarech Petr Došek. „Konečně si můžeme udělat školu takovou, jakou ji chceme mít. Nepředpokládám, že do školy přijdou všichni, ale kdo se chce vzdělávat, o výuku nepřijde. Ti, kteří o školu zájem nemají, ho nebudou mít nikdy,“ konstatoval Došek. Kantorů a asistentů mají ve Velvarech pro více než 500 dětí dostatek a věří, že se dokáží po otevření škol věnovat všem i těm, kteří se budou i nadále učit doma.

Vladimír Dufek, ředitel kladenské základky v Brjanské ulici, pak zdůrazňuje, že potřeba brát nařízení ze dvou úhlů. První je profesionální a druhý ekonomický, kdy vláda chce především rodiče malých dětí už poslat do práce. „Pochopitelně nám přibude zase více práce, jelikož bude vše na základě dobrovolnosti. Jak to dopadne ve smyslu ochoty posílat děti do škol, to nevíme,“ podotkl ředitel, který by rovněž raději šel opačnou cestou a otevřel pouze deváté třídy. „Těm, kteří půjdou na střední školy a gymnázia, bych poskytl závěrečný servis před přijímacími zkouškami. I přes obavy veřejnosti jsem přesvědčený, že menší děti učivo v příštím roce doženou,“ soudí ředitel.

Na celé krizi ale nachází jedno pozitivum. V některých rodinách si prý díky dosavadní domácí výuce konečně všimli, že mají děti školou povinné.