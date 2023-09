Jak potvrzuje šéf podniku Otta Vaněk, žezlo převzal kdysi po předčasně zesnulém otci koncem osmdesátých let a postupně zapojil do činnosti i manželku, syna a další rodinné příslušníky. „Stále nás to všechny baví. Moje žena Soňa se v podniku dokonce vyučila. Naším zájmem je, aby u nás lidem chutnalo a neplatili majlant. Denně od pondělí do pátku uvaříme okolo tří set jídel. Chodí k nám nejen dělníci, ale i lidé z ostatních profesí, stejně jako senioři,“ říká vlastník restaurace, který v podniku pracuje pětačtyřicet let.

Podívejte se: V Lánech uctili památku prvního prezidenta Tomáše G. Masaryka

Nabídka české klasiky je pestrá. Polévka od 39 korun. Nejlevnější hotovku představuje sekaná s bramborem a okurkou za 99 korun. Nejdražším hotovým obědem jsou vepřové výpečky s knedlíkem a zelím za 130 korun. Na Kovárně mají i cenově přijatelné minutky. Ty jsou od 115 do 145 korun. Za tyhle peníze si pochutnáte například na kladenském sýrovém špízu s bramborem a tatarkou.

Pro jídlo za rozumnou cenu míří řada strávníků roky dále do kladenské restaurace Na Letné. Podnik který prošel před časem proměnou, vábí na příjemné stylové prostředí, kde si kromě vybraných pokrmů a specialit můžete dopřát běžný oběd. Také Na Letné vám na něj postačí na útratu 150 korun. Polévka za 45 korun, houbové rizoto za 139 korun. Zaplatíte-li o deset korun navíc, pochutnáte na hovězí pečeni nebo grilovaném balkánském sýru.

Polévka za deset korun

Poslední z nabídky pak lze jmenovat jídelnu U Froňků ve Vinařicích ve IV. ulici. Funguje déle než dvacet let a sídlí v někdejším hostinci Na Staré Rychtě. Dveře se tam v čase obědů netrhnou. Ceny jsou bezkonkurenční. Polévka za 10 korun, hlavní jídlo stále i po jarním zdražení za 60 korun.

Yvetta Simonová, Bohuš Matuš a Magda Malá. Ve Smečně se konaly městské slavnosti

Mimo to je od loňska v provozu zvenčí budovy automat na balené jídlo. Za lidovku si můžete u Froňků koupit i moučník za 12 korun. Rodina peče denně čerstvý chléb za 25 korun, škvarkovou placku za 7 korun, houskový knedlík za 25 korun, bramborový knedlík za 33 korun.