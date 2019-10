Policie upozorňuje: Vidět a být viděn v silničním provozu, je základ!

Používáním reflexních prvků se můžeme vyhnout zranění, která jsou způsobená při dopravních nehodách a především snížit počet dopravních nehod, ke kterým dochází právě z důvodů špatné viditelnosti. V současné době s přicházejícím podzimním a zimním časem vlivem nepříznivého počasí, které je spojeno s mlhavými opary, a to především v ranních a nočních hodinách, dochází k podstatně vyššímu snížení viditelnosti.

Vidět a být viděn je základem bezpečnosti v silničním provozu. Snížená viditelnost, kdy účastník silničního provozu zřetelně nerozezná vozidla, osoby, zvířata nebo i předměty na pozemní komunikaci od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení nebo hustého deště, je pak okamžikem, kdy dochází k dopravním nehodám s často tragickými následky na zdraví a životě.

Při pohybu na pozemních komunikacích jsou nejzranitelnější nemotorizovaní účastnící silničního provozu, chodci a cyklisté. Zejména chodci by proto měli dbát na to, aby byli dobře vidět na dostatečnou vzdálenost a řidiči motorových vozidel se jim tak mohli včas vyhnout.

Pestré oblečení a reflexní prvky!

Je prokázáno, že pokud se na komunikaci pohybuje člověk, který má na sobě tmavé oblečení, je ho řidič schopen zaznamenat na vzdálenost 18 metrů.

Lepší je to už například se žlutou barvou oděvu, kdy je chodec viděn na vzdálenost 37 metrů, bílý oděv řidič zaregistruje na 55 metrů. Nutno zmínit, že ani tato vzdálenost není v noci dostačující na bezpečné vyhnutí se chodci. Chodci by vždy z těchto důvodů měli mít na svém oblečení nějaký prvek, který by je více zviditelnil. K dispozici máme například fluorescenční materiály – ty zvyšují viditelnost za denního světla a za soumraku, ve tmě však svou funkci ztrácejí. Nejčastěji používanými barvami jsou jasně žlutá, zelená a oranžová. Výhodnější je použití reflexních materiálů - ty odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji, a to až na vzdálenost kolem 200 metrů. Výrazně tak zvyšují viditelnost za tmy a za snížené viditelnosti. Reflexní materiál je v noci vidět na 3x větší vzdálenost oproti bílému oděvu a více než na 10x větší vzdálenost s porovnáním s tmavě modrým oblečením.

Předměty z reflexních materiálů je nejlepší umístit blízko ke kolenům, na konce rukávů a do úrovně pasu. Máme-li pouze například jen jeden reflexní pásek, je velmi důležité si ho dát vždy na stranu směrem do vozovky a nemít ho někde pod oblečením, ale viditelný ze všech stran. Dětem pak můžeme pořídit oblečení, které je již vybaveno prvky z reflexních materiálů, stejně jako jsou takto vybaveny již i školní brašny. Reflexní pásky doporučujeme umístit i na jízdní kolo, dětské kočárky, invalidní vozík anebo hůl.

"Mějme na paměti, že při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič nejméně 1,5 sekundy na to, aby si uvědomil nebezpečí a odpovídajícím způsobem zareagoval – za tu dobu ujede 31 metrů. A než začne s vlastním vyhýbacím manévrem, ujede od zpozorování chodce více než 150 metrů. Na tento celkem jednoduchý úkon, kterých se na silnicích děje denně nepočítaně, tak potřebuje řidič zhruba 200 metrů. A právě na takovouto vzdálenost může chodce spatřit, jen pokud má na sobě reflexní doplňky," upozorňuje kladenská policejní mluvčí Jana Šteinerová.