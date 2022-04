Policisté se tímto zapojili do celostátní dopravně bezpečnostní akce. Policejní hlídky zakotvily před kladenskými školami v Brjanské ulici, Velvarské nebo Cyrila Boudy. Vyrazili i do Slaného ke škole Na Hájích a stejně tak do Kačice nebo ke škole ve Velké Dobré.