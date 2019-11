Celodenní mlhy, nízká oblačnost, mrholení či deště. Období podzimu je tu a s ním mají doslova žně řidiči „mlhovkáři”, kteří zcela ignorují zákonné předpisy a také řidičskou etiku.

Své o tom ví Jan Šedivý. Zhruba před rokem jel ráno po dálnici D6 ve směru do Prahy do zaměstnání. „Bylo klasické podzimní počasí. Mlžný opar, vidět bylo relativně dobře. Jel jsem po dálnici, přibližoval jsem se k automobilu. Ten začal brzdit, jenže já si brzdových světel všiml na poslední chvíli kvůli zářící mlhovce. Naštěstí to tehdy odnesly pouze plechy a moje krční páteř,” svěřil se Deníku Jan.

A právě nevhodné používání mlhových světel je i podle policistů nebezpečné a doporučují využívat mlhová světla za snížené viditelnosti.

„V koloně je například vhodné, aby řidiči, za kterými stojí další vozidla, mlhová světla vypnuli. Zadní mlhovku zapnutou tak ponechá pouze řidič, který je poslední v koloně. Nedochází tak ke zbytečnému oslňování a karambolům v koloně,” nastínila policistka Michaela Richterová s tím, že policisté mají pro řidiče jedno zásadní pravidlo, kdy je zapotřebí již mlhová světla zapnout. „Pokud řidič před sebou již nerozezná osobu, automobil a jiný předmět, pak je vhodné zapnout mlhová světla,” dodala Michaela Richterová.